Ultime Notizie – Palermo | insulti e minacce sui social alla ragazza stuprata

(Di sabato 16 settembre 2023) (di Elvira Terranova) – “L’hai voluto tu! Prima ti piace, poi denunci”. “Non c’è molto da difendere, lei era consenziente”. “Dai che proprio ho voglia di ridurti io a brandelli”. E ancora: “Dai, a te aspetto”. “Non avresti dovuto denunciare”. “Togli le accuse, si t’annagghiu ni fazzu carneficina (se ti prendo faccio una carneficina ndr)”. Sono soltanto alcuni deglie dellericevute nei giorni scorsi d19enne diche ha denunciato lo stupro subito la notte del 7 luglio scorso al Foro Italico. Sono sette i giovani finiti in carcere, tra loro anche un ragazzo che al momento della presunta violenza sessuale di gruppo, non aveva ancora compiuto 18 anni. A pubblicare gli screenshot è stata proprio la, stanca degliche ...

Lo ha dichiarato alla tv pubblica la portavoce delle Forze di difesa dell'Ucraina meridionale, Natalia Gumenyuk. Il leader ceceno Kadyrov sarebbe malato e in gravi condizioni, secondo l'intelligence ...Un ritorno che rischia di passare inosservato Arriviamo quindi ad una delleufficiali sull'argomento, ovvero all' incontro recente che c'è stato tra David Ayer e James Gunn . Quest'...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina Russia, le notizie di oggi 16 settembre sulla guerra. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: Kiev riconquista Andriivka, Kadyrov in gravi condizioni Virgilio Notizie

I precedenti tra le due squadre negli ultimi quattro incontri vede un bilancio di due vittorie per le blucerchiate, (3-0 il 09/10/2021 e 2-0 il 25/09/2022) e due successi per le nerazzurre (4-3 il ...Quando bisogna preoccuparsi delle crepe nei muri Per rispondere a questo quesito è consigliabile conoscere in prima battuta quali spaccature devono attirare la nostra attenzione, soprattutto quando s ...Con l'arrivo dell'autunno riparte la campagna vaccinale. I nuovi vaccini di Moderna e Pfizer aggiornati per proteggere dalle ultime varianti del Sars-Cov-2 saranno gratis per tutti cittadini che… ...