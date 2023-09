Ultime Notizie – morta bimba di 5 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 16 settembre 2023) Un velivolo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo nel torinese. Si sarebbe schiantato su una vettura, provocando la morte di unadi cinque. Nell’incidente non si esclude il coinvolgimento di altri componenti del nucleo familiare. Il pilota, a quando si apprende, si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori sono attese domani alla cerimonia conclusiva organizzata all’Aeroclub di Torino per il centenario dell’Aeronautica Militare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione