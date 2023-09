Ultime Notizie – Maneskin | concerto a sorpresa a Times Square a New York

(Di sabato 16 settembre 2023)deia New. La band romana si è esibita in un pop up live show nella celebrea Manhattan. La band, reduce dal trionfo ai Vma’s 2023 dove ha vinto nella categoria ‘Best Rock’ ed è stata protagonista di una iconica performance, ha cantato davanti a una folla in visibilio che subito è accorsa sotto palco riempiendo la piazza. Un regalo che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno voluto fare a tutti i loro fan americani a pochi giorni dalla ripartenza del tour mondiale ‘Rush! World Tour’ che li vedrà esibirsi -il prossimo 21 settembre- proprio al MadisonGarden di New, per poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, ...

Con Kovacs è nato un rapporto speciale 'Conosce Paolo da tempo, nellesettimane, facendo ... Adesso tutti zitti' Leggi i commenti Atletica: tutte le16 settembre - 16:44Raffaele Novelli, ex allenatore del Messina, potrebbe diventare il nuovo tecnico del Prato. La notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali ma nelleore il nome di Novelli avrebbe acquisito un vantaggio sugli altri allenatori presi in considerazione dalla società biancazzurra.Cagliari - Udinese: lesulle formazioni In attesa di riabbracciare Lapadula, che ne avrà almeno fino ad ottobre, Ranieri spera di poter contare su Petagna , arrivato negli ultimi ...Fischer CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra, Kiev: russi respinti di 3-4 chilometri nel Sud del Paese. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie: news oggi 16 settembre Adnkronos

Secondo un comunicato stampa della casa di aste Sotheby’s, il maglione è stato venduto per un totale di 1,143 milioni di dollari, con offerte che sono balzate da 190mila dollari al prezzo finale dopo ...MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, con il tempo di 1’30984, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Singapore. Secondo il britannico George ...Il tecnico dei toscani Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Olimpico contro la Roma.