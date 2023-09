Ultime Notizie – Juve-Lazio 3-1 | doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa | Allegri batte Sarri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 16 settembre 2023) Lantuslaper 3-1 nel match in calendario come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con ladie il gol di. Per la, a segno Luis Alberto. La formazione disale a 10 punti, momentaneamente prima in classifica in attesa del derby Inter-Milan. Larimane a quota 3 dopo la terza sconfitta in 4 gare. Per la sfida con i biancocelesti Maxopta in avanti per il tandem, che lo ripagano andando a segno entrambi, Locatelli in cabina di regia, McKennie e Kostic sulle corsie esterne e Miretti preferito a Fagioli. In difesa Gatti. Mentre ...