Ultime Notizie – Interessi sui conti corenti e tassi Bce | quanto abbiamo perso dal 2008

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 16 settembre 2023) Se le banche italiane applicassero gli stessisui depositi in conto corrente del, anno in cui il tasso di riferimento della Bce era lo stesso di oggi, le famiglie e le imprese disporrebbero di 14,6 miliardi di euro netti in più. A beneficiarne sarebbe anche il fisco che dal prelievo sui risparmi vedrebbe aumentare il gettito di 5,1 miliardi. Nel complesso, pertanto, correntisti ed erario disporrebbero di 19,7 miliardi aggiuntivi. Sono i risultati a cui è pervenuto l’Ufficio studi della Cgia. Quindici anni fa, spiega l’Ufficio Studi della Cgia, il tasso principale di rifinanziamento della BCE era al 4,25 per cento e idi interesse applicati dalle banche sui depositi degli italiani erano all’1,87 per cento. Oggi, a parità del costo del denaro stabilito da Francoforte, sono invece allo 0,38 per cento. Ebbene, ...