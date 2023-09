Ultime Notizie – Incidente stradale a San Gavino | muore 39enne

Leggi su informazioneriservata.eu

È un operaio di 39 anni l'ennesima vittima sulle strade della Sardegna, morto nella notte in un. Erano le 4 del mattino quando l'uomo era a bordo della sua Opel Corsa e stava percorrendo la Statale 197, in direzione San(Sud Sardegna). Forse ha avuto un colpo di sonno, di sicuro ha perso il controllo del mezzo. Ha invaso la corsia opposta e l'auto ha finito la corsa contro il guardrail. L'impatto è stato violento ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 di Sane i carabinieri di Sanluri, ma per ilnon c'è stato niente da fare.