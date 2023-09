Ultime Notizie – il medico rifiuta offerta super

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 16 settembre 2023) C’è chi dice no. Tra i medici italiani, professione ricoperta d’oro non solo in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Kuwait, c’è chi sceglie di restare in Italia e rinunciare aofferte che arrivano anche dall’Europa del nord. È il caso del cardiologo Antonio Di Monaco, dirigentedell’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti (Bari), con specializzazione in elettrofisiologia, in pratica è esperto di ablazioni per il trattamento delle aritmie. “Poco tempo fa sono stato contattato da una associazione di medici che recluta professionisti come me in tutta Europa – racconta Di Monaco all’Adnkronos Salute – Mi era stato proposto di trasferirmi con tutta la mia famiglia in Francia o, in alternativa, in Danimarca. Avrebbero pensato a tutto: istruzione gratuita per i miei figli, asilo nido pagato, le pratiche per sostenere ...