Ultime Notizie – che cosa ha detto oggi

(Di sabato 16 settembre 2023) Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna attaccail governo Meloni sul tema migranti. “L’intervento, sul tema dell’emergenza immigrazione, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di ieri sera, non può non lasciare perplessi – hail primo cittadino -. Ancora una volta sia ha la sensazione che il governo brancoli nel buio senza nessuna strategia e soluzione al problema su come affrontare l’accoglienza e la collocazione dei migranti in tutto il territorio nazionale. Si continua, purtroppo, con le solite dichiarazioni roboanti e le frasi ad effetto che in questo momento difficile non servono a nulla”. “Più di invocare l’Europa, che sicuramente ha già pesanti responsabilità e proclamare l’ennesimo giro di vite nei confronti dei migranti – aggiunge – occorre una maggiore organizzazione nell’accoglienza e nella distribuzione dei migranti e, ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi mondo Sale la tensione in Iran, dove oggi sono in corso scioperi e manifestazioni nel ...e centinaia interrogati nelledue ...Il gruppo di migranti, secondo quanto ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria, è stato soccorso in mare nelleore dall'unità della Guardia costiera. La stessa Prefettura sta predisponendo ...alghero judo alghero judo karalis judo olbia judo tempio kata judo kata sardegna mario marras nicola placidi squadra kata sardegnaAru del Centro Sportivo Judo Olbia convocato nella ...... biglietto brandinchi brandinchi prenotazione cala brandinchi comune San Teodorosan teodoro regole cala brandinchi santeodorospiagge spiagge san teodoroAru del Centro ...

Guerra, Kiev: russi respinti di 3-4 chilometri nel Sud del Paese. LIVE Sky Tg24

Ultime notizie. Missili russi a lungo raggio su Kharkiv, 5 feriti. Kiev: il leader ceceno Kadyrov è ... Il Sole 24 ORE

Come la lodigiana De Liguoro che proprio in Fiera festeggia i suoi 60 anni di attività e ha messo in mostra collezioni degli ultimi decenni. I nuovi trend sono stati anche l'argomenti di una ...Roma, 16 set (Adnkronos) - "'Questo governo andrà a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo' aveva detto Giorgia Meloni, definendo il reato universale introdotto dal Dl Cutro. In questi ...Al via il 17 settembre la nuova (e ultima) edizione di Domenica In con 'zia' Mara: "Io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In.