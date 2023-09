Ultime Notizie – arrestato Chi è il killer e dove è successo

(Di sabato 16 settembre 2023) Ha picchiato la madre fino a ucciderla. Deve rispondere di omicidio il 45enne che ieri a Lugana di Sirmione nel bresciano, ha aggredito la madre, 72 anni, morta durante la notte all’ospedale Poliambulanzaera stata subito trasportata in condizioni disperate. L’uomo, incensurato, magazziniere in un’azienda di Desenzano e con la passione per le gare di rally, ha colpito ripetutamente con calci e pugni la madre dopo una lite furiosa, sentita dai vicini di casa, che hanno dato chiamato i carabinieri. Al pestaggio ha assistito anche la sua compagna di origini ucraine. L’uomo,dai militari, si trova in carcere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Guerra, Kiev: russi respinti di 3-4 chilometri nel Sud del Paese. LIVE Sky Tg24

Ultime notizie. Missili russi a lungo raggio su Kharkiv, 5 feriti. Kiev: il leader ceceno Kadyrov è ... Il Sole 24 ORE

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Ha picchiato la madre fino a ucciderla. Deve rispondere di omicidio il 45enne che ieri a Lugana di Sirmione, nel Bresciano, ha aggredito la madre, 72 anni, morta durante ...