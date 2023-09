Ultime Notizie – 24enne arrestato Era positivo all’alcol test

Leggi su informazioneriservata.eu

Ha perso la vita il 41enne Antonio Vilardi, travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua moto a Imola. Medico chirurgo, specializzato in ortopedia e originario di Cosenza, è morto sul colpo nella notte alle 3.20 quando la sua Ducati Monster è stato tamponato violentemente da un ragazzo alla guida di una Mazda CX-30. Lo scontro all'altezza del semaforo tra viale Francesco d'Agostino e via Salvo D'acquisto. Sottoposto ad accertamenti dai carabinieri di Imola, l'automobilista di 24 anni è risultatocon un valore di 1,21 g/l. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è statoper omicidio stradale.