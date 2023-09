Uccide la madre anziana a calci e pugni e chiama i carabinieri

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - È morta nella notte la 72enne picchiata brutalmente dal figlio nella loro casa di Lugana di Sirmione, nel Bresciano. La donna è deceduta poco dopo la mezzanotte nella Poliambulanza su cui era stata caricata in condizioni disperate, dopo l'aggressione da parte del 45enne che poi ha atteso l'arrivo deied è stato arrestato. Con la morte della, per lui l'accusa è diventata di omicidio. L'uomo, incensurato, magazziniere in un'azienda di Desenzano e runner di una polisportiva locale, ha avuto una lite furiosa con lache ha colpito ripetutamente con. Al pestaggio ha assistito la sua compagna di origini ucraine ma a dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla provenienti dall'appartamento, ha riferito il Giornale di Brescia.

