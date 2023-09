Uccide la madre a calci e pugni dopo una lite per un viaggio

A Sirmione, nel Bresciano, si è verificata una tragedia familiare in cui una donna di 72 anni, Nerina Fontana, è stata colpita con calci e pugni dal suo figlio di 45 anni, Ruben Andreoli, durante un ...È morta nella notte Nerina Fontana , colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano. Nell'appartamento oltre ae figlio viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. La donna, 72 anni, è morta in ospedale a Brescia venti minuti dopo mezzanotte.A dare l'allarme è stato un passante che ha visto l'uomo colpire lasul balcone di casa. Commenti FBL'uomo, incensurato, magazziniere in un'azienda di Desenzano e runner di una polisportiva locale, ha avuto una lite furiosa con lache ha colpito ripetutamente con calci e pugni. Al pestaggio ...

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno assistito all'omicidio della 72enne Nerina Fontana, uccisa a botte dal figlio al ...A Sirmione, nel Bresciano, si è verificata una tragedia familiare in cui una donna di 72 anni, Nerina Fontana, è stata colpita con calci e pugni dal suo figlio di 45 anni, Ruben Andreoli, durante un l ...