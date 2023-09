Uccide a calci e pugni la madre dopo un litigio in casa a Sirmione | arrestato con l’accusa di omicidio

(Di sabato 16 settembre 2023) È morta nella notte Nerina Fontana, colpita condal figlio 45enne Ruben Andreoliunin, nel Bresciano. Nell’appartamento oltre ae figlio viveva anche la compagna dell’uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. La donna, 72 anni, è morta in ospedale a Brescia venti minutimezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio è statodai carabinieri condi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ha preso a calci e pugni la madre, procurandole lesioni che nel giro di poche ore l'hanno portata alla morte. È successo intorno alle 19 di venerdì 15 settembre in una abitazione a Colombare di Sirmione. La ...commenta Tragedia familiare a Sirmione , nel Bresciano, dove una 72enne è stata colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa. Nell'appartamento oltre a ......È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione. Nell'appartamento di Lugana, oltre a madre e figlio, viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine ...

