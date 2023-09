Tv | su Rete4 torna Dalla parte degli animali con Michela Vittoria Brambilla e la piccola Stella

(Di sabato 16 settembre 2023) Quello per gliè un amore che non finisce mai. Ci sono sempre nuove storie che li vedono protagonisti, non solo cani, gatti e in generale gliche tradizionalmente convivono con noi, ma anche gli abitanti dei boschi e delle campagne che - quanto i primi - meritano di essere conosciuti, amati e tutelati. A loro, come sempre, è dedicata nuova stagione di “”, condotta dall'on., in onda ogni domenica a partire dal 17 settembre alle 10.25 sue in replica il martedì in seconda serata, sempre su, e la domenica alle 16.30 su La5....

... in onda ogni domenica a partire dal 17 settembre alle 10.25 sue in replica il martedì in seconda serata, sempre su, e la domenica alle 16.30 su La5. Dalla Parte degli Animali...... in onda ogni domenica a partire dal 17 settembre alle 10.25 sue in replica il martedì in seconda serata, sempre su, e la domenica alle 16.30 su La5. Dalla Parte degli Animali...... dove ha battuto Canale5, ieri sera suFuori dal Coro ha totalizzato un ascolto medio di 917. In questa puntata, tantoma molto stona. Seppur sia oggettivamente un programma che strizza l'...... Presa Diretta su Rai3 (797.000 spettatori, share 4,28%), Quarta Repubblica su(780.000 spettatori, share 5,67%), Gunpowder Milkshake su Rai2 (597.000 spettatori, share 3.46%). Gilettiin ...

TV: DOMANI MATTINA SU RETE4 TORNA “DALLA PARTE DEGLI ... politicamentecorretto.com

Quarto Grado 2023-2024 torna su Rete4: quando in tv, anticipazioni prima puntata e novità SuperGuidaTV

Quello per gli animali è un amore che non finisce mai. Ci sono sempre nuove storie che li vedono protagonisti, non solo cani, gatti e in generale ...A 47 anni dalla sua uscita in sala, Rocky con Sylvester Stallone torna in prima serata su Rete 4 sabato 16 settembre: la trama, il cast e qualche curiosità.Alessandra, quando considera un caso come sente che c’è puzza di bugia o di “mezza” verità Viero: «Di solito chi mente infarcisce il racconto di dettagli inutili, banali, di digressioni non richieste ...