Turista compra aragosta in ristorante per liberarla in mare

(Di sabato 16 settembre 2023) Non riusciva a sopportare che quell', contenuta nell'acquario delGente dia Golfo Aranci e pronta per essere cucinata su richiesta di un avventore del rinomato locale sul ...

Circa un chilo il peso dell'aragosta che la ha pagato caro e senza battere ciglio, per poi ridarle la libertà immortalata dal cellulare del marito che, felice come lei, ha ripreso il gesto

È successo al ristorante «Gente di Mare» a Golfo Aranci - Il proprietario racconta: «Era felicissima, voleva fare un gesto buono» ...Una turista elvetica in vacanza con il marito in Sardegna, ha comprato un'aragosta in un ristorante per poi liberarla subito dopo in mare.