Tunisia | Saied denuncia ' afflusso inaccettabile di migranti'

In una riunione con il ministro dell'Interno, Kamel Feki, il direttore generale della Sicurezza, Mourad Saidane e il Comandante della Guardia nazionale Houssine Gharbi, il presidente tunisino ha ...Con lae l'Europa del 2023 non va così. Per quanto la Meloni sia uno dei pochi capi di governo in grado di interloquire con Kais, il presidente tunisino resta un personaggio ...Senza soldi laimplode. E, probabilmente, usa l'arma che sa fare più male: gli immigrati. Una volta l'Italia portava soldi di valigette in Libia per incentivare il lavoro della polizia ......non è fattibile) ma solo di mezzi navali italiani ed europei nelle acque antistanti Libia e... Da Tunisi i segnali della presidenzanon sono certo positivi dopo il "no" alla missione del ...

Tensione Ue-Tunisia: Saied nega l'ingresso a una delegazione di europarlamentari, i socialisti invocano la ... Open

In una riunione con il ministro dell'Interno, Kamel Feki, il direttore generale della Sicurezza, Mourad Saidane e il Comandante della Guardia nazionale Houssine Gharbi, il presidente tunisino ha denun ...Anche Matteo Renzi, che contribuì, con la sua Iv, Pd , Cinque Stelle e sinistra estrema, a mandare a processo Salvini, che aveva ridotto drasticamente gli sbarchi, attacca il governo, pur ...È un destino incrociato alla Tunisia quello italiano, oggi più che mai: con Lampedusa al collasso per i migranti provenienti dal Paese di Saied.