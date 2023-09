Tumori | De Lucia Fidb | Con DragonBoat donne operate al seno dimostrano valore sport

(Di sabato 16 settembre 2023) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - “Con la CardioBreastFestival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull'importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un'attivitàiva come il Dragon Boat per ledi tumore al, queste ultime hanno dimostrato il verodello. Al di là del singolo gesto atletico, per la Federazione Italiana Dragon Boat sono il migliore biglietto da visita”. Lo ha detto Antonio De, presidente della, a margine della manifestazione promossa dall'Inrc Istituto nazionale di ricerche cardiovascolari e dalla Federazione Italiana Dragon Boat – quest'anno alla sua seconda edizione – che oggi ha fatto tappa a Trevignano Romano ...

'Lo sport oggi qui è sinonimo di unione, dello stare insieme, di prevenzione e salute, per questo siamo molto contenti", ha sottolineato Deche al termine della manifestazione ha poi fatto dono ......nazionale donne operate al seno (Andos) e della Lega italiana per la lotta contro i(Lilt), ... "Negli ultimi vent' anni - osserva Antonio De, psicologo - psicoterapeuta e presidente della ...... cioè disporre di una terapia con un'efficacia elevata, da somministrare per un lungo periodo, e con risultati mai visti finora - rimarcaDel Mastro, professore ordinario e direttore Clinica di ......più mirati ed efficaci " affermaDel Mastro, professore ordinario e direttore della clinica di Oncologia medica dell'Irccs ospedale policlinico San Martino, Università di Genova - Idel ...

Tumori, De Lucia (Fidb): "Con DragonBoat donne operate al seno ... Adnkronos

Torna il DragonBoat Festival contro il cancro seno e le malattie cardiovascolari La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – “Con la CardioBreast DragonBoat Festival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un’attività ...“Il rischio di trasmissione delle mutazioni BRCA è del 50%”: l’appello per sensibilizzare sull’importanza degli esami per ...In studio registrativo sopravvivenza 4 volte superiore, rischio di morte ridotto del 36%' ...