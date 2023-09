Tu Si Que Vales registrazioni finite | quando va in onda e diretta finale

(Di sabato 16 settembre 2023) Vi sveliamo in esclusiva che si sono concluse ledi Tu Si Que2023. I giudici hanno sceltomente i finalisti durante l'ultima puntata di audizione, cioè quella che precede la, tramite la sfida tra alcuni concorrenti anche di diversa disciplina, nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 settembre scorso. Lasarà trasmessa in: i finalisti dovranno riesibirsi davanti ai giudici e al pubblico da casa, quest'ultimo chiamato a decretare il vincitore tramite televoto. La data scelta per la messa indella prima puntata di Tu Si Queè sabato 23 settembre 2023 in prima serata su Canale 5 e andrà infino al 25 novembre prossimo, per un totale di dieci puntate. Per quanto riguarda ...

Come è ormai noto, alcuni mesi fa la Rodriguez ha preso la decisione di lasciare Mediaset, rinunciando alla conduzione di programmi come 'Le Iene' e 'Tu si': Ringrazio infinitamente ...... che Milly Carlucci condurrà a partire da sabato 21 ottobre, come da tradizione iniziando alle 20.35 e sfidando l'agguerrito competitor Tu si, punta di diamante del sabato di Canale5. Sono ...Milly Carlucci, ennesima sfida con Maria De Filippi Nelle prime puntate, Ballando con le Stelle 2023 andrà a scontrarsi con Tu si. Dunque Milly Carlucci darà vita all'ennesima sfida con ...In suo aiuto arrivò l'amica Maria De Filippi che le diede una poltrona da giurata a Tu si. Sul momento di difficoltà avuto ha spiegato: Il vaffa ad Arnold Schwarzenegger La 'Zia' ha anche ...

Belén Rodríguez tornerà presto in televisione, in un programma Rai. Tutte le indiscrezioni. Belén Rodríguez tornerà presto in televisione, ma non su Mediaset. La vedremo a breve in Rai e nel suo ...