Tu si que vales | nuova edizione | tutto pronto per la partenza del 23 settembre 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 16 settembre 2023) Sabato 23riaprirà i battenti su Canale 5 Tu si queche vede confermati i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, ma non Teo Mammuccari che dopo sette edizioni, sarà sostituito da Luciana Littizzetto. Inoltre ci sarà anche un cambiamento alla conduzione del programma in quanto non ci sarà Belen Rodriguez. La show girl non sarà sostituita, per cui a dare il via allaci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Torna Tu si que, Sabrina Ferilli sempre in giuria popolare Ladi Tu si quepromette di divertire e appassionare come sempre il pubblico in sala e quello da casa. A capo della giuria popolare ci sarà Sabrina Ferilli e tutti si chiedono ...