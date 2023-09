Si tratta dell'ennesimo intervento in quota per i genieri delle, che già nella prima decade di agosto sono stati impegnati nel recupero di oltre mille proiettili d'artiglieria di grosso ...... ha preso parte come giovane ufficiale di complemento alla Grande Guerra e ha avuto un ruolo di grande rilevanza su tutti i fronti dove sono state impegnate lenella Seconda Guerra ...L'addestramento in montagna e ai climi rigidi " tipico delledell'Esercito " è rimasto al centro della formazione delle compagnie del 3°: oltre l'esercitazione internazionale Volpe ...... con il Generale di Corpo d'Armata, Comandante delleIgnazio Gamba , il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero . In rappresentanza del Governo era ...

Truppe alpine recuperano ordigni della Grande guerra sull'Ortles Euronews Italiano

Gli artificieri dell'Esercito sul ghiaccio dell'Ortles Esercito Italiano

Si tratta dell'ennesimo intervento in quota per i genieri delle Truppe alpine, che già nella prima decade di agosto sono stati impegnati nel recupero di oltre mille proiettili d'artiglieria di grosso ...Gli artificieri dell'esercito hanno recuperato e messo in sicurezza sette proiettili d'artiglieria di grosso calibro risalenti alla Grande guerra sul ghiacciaio dell'Ortles, la vetta più alta dell'Alt ...Le Truppe Alpine del 2° Genio guastatori alkpini di Trento ancora una volta sui ghiacciai dolomitici per la bonifica di ordigni bellici della Prima guerra mondiale Gli artificieri dell’Esercito, prima ...