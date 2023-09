Trofeo Matteotti 2023 | il percorso a raggi X Circuito con Montesilvano Colle da ripetere 13 volte

Domenica tornerà a Pescara il, una delle storiche gare del ciclismo italiano che animerà le strade della città e di Montesilvano. La competizione prevede un percorso di 15 chilometri da ripetere per ben 13 volte, ...Strade chiuse e modifiche alla viabilità nei prossimi giorni a Pescara in occasione del 75esimo. Pubblicata sull'albo pretorio del Comune l'ordinanza che dispone i divieti che scatteranno a partire da sabato 16 settembre fino a domenica 17 settembre, data della gara ciclistica. ...PESCARA. Domenica torna il, la grande classica del ciclismo italiano che animerà le strade di Pescara e Montesilvano. La gara prevede un percorso di 15 chilometri da ripetere 13 volte per 195 chilometri ...... incontri in biblioteca, alle ore 17.00, presso la Sala degli Affreschi di via48, sarà ... partenza alle 9 e alle 11,30,regolarità Nord Ovest - Biella, Corsa della speranza , Fondo ...

Cronaca Pescara - 15/09/2023 19:39 - Domenica tornerà a Pescara il Trofeo Matteotti, una delle storiche gare del ciclismo italiano che animerà le strade della città e di ...Il ciclismo a Pescara torna in primo piano col Trofeo Matteotti dopo lo stop dello scorso anno, sotto l'attenta regia ...