Treviglio | riapre il Museo storico verticale | 7 piani e 200 gradini su per la Torre Civica

(Di sabato 16 settembre 2023). Una salita di sette– con più di duecento– che termina a 50 metri d’altezza, sotto la cella campanaria, per scoprire la storia della città e godere di un panorama indimenticabile sulla Pianura Padana, i grattacieli di Milano e, nelle giornate più nitide, persino il Monte Rosa. È stato inaugurato sabato (9 settembre) dal sindaco Juri Imeri il “nuovo”nelladi, che da luglio a inizio settembre era rimasto chiuso per lavori di riallestimento. In particolare, il– che esiste dal 2015 grazie al contributo di “Oltre l’Expo” di Regione Lombardia – è stato oggetto di un upgrade tecnologico quasi totale, e ha visto l’inserimento di nuovi contenuti ...