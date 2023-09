(Di sabato 16 settembre 2023) Avrebbe subito delle molestieundi, a inizio estate, in riviera romagnola: con queste accuse, la famiglia di un 13enne modenese ha presentatocontro un educatore. Secondo il racconto del ragazzo, l’uomo, 52 anni, sarebbe entrato di notte nella sua stanza, abusando di lui, per poi allontanarsi velocemente. La Procura di Forlì-Cesena, competente per territorio, ha avviato gli accertamenti. A quanto scrive il Resto del Carlino, la federazione sportiva ha sospeso l’indagato, in attesa di chiarimenti su quanto accaduto. L’indagine è ancora agli inizi, ma a breve ci sarà un interrogatorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tutto è emerso all'improvviso: una sera, l'allorascoppiò in lacrime fra le braccia del ... la quale aveva già interrotto la relazione con l'imputato nel periodo successivo alla. La ...... avvenuta quando era ancora un bambino, facendo rivivere a uno studentequel dramma. La madre dell'alunno, sentito il racconto del figlio, ha deciso di sporgereper lo stress ...... da anni i genitori lo sapevano, ma minacciavano soltanto di procedere a, senza, a atto ... La nonna non c'era...': racconta la. Gli abusi sono iniziati quando la piccola di anni ne ......di vivere in mezzo ad un popolo caratterialmente fragile avverrà nel 1943 quando appena... le rivelazioni fattegli dall'ambasciatore giapponese Hidaka, ladei crimini dei vincitori, ...

Tredicenne denuncia: “Molestato durante un campo estivo di pallavolo dall’educatore” Il Fatto Quotidiano

Disabile tredicenne lasciato a terra da Lufthansa: la denuncia dei genitori di Anzio Corriere Roma

La famiglia di un ragazzino modenese di 13 anni ha presentato denuncia contro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di pallavolo, a inizio estate, in riviera romagnol ...La ragazzina sarebbe l’autrice di altre aggressioni ai danni di adolescenti in pieno centro. L’ultimo episodio nel parco di via Battaglia: le vittime tra i 14 e 15 anni ...Da cinque anni prima il fratello maggiore, all’epoca 13enne, poi il più piccolo, costretti ad atti sessuali dall’uomo anche con la moglie nella stanza accanto ...