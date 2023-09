Trascinato per 200 metri | il chirurgo in moto travolto da un auto

(Di sabato 16 settembre 2023) Una tragica notizia ha scosso la comunità imolese e quella di Bisignano, in Calabria. Antonio Vilardi,ortopedico e medico dell’Andrea Costa, ha perso la vita in un incidente mentre era a bordo della sua Ducati Monster. Il brillante medico, descritto come “generoso, estroverso e disponibile”, è stato ricordato con profonda tristezza dai suoi cari e colleghi. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.20 del mattino all’incrocio tra viale Francesco d’Agostino e via Salvo D’Acquisto. Vilardi è stato tamponato da una Mazda CX-30 guidata da un 24enne di Imola. Nonostante gli sforzi del 118, il medico è deceduto a causa delle gravi ferite. Il giovane alla guida, risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,21 g/l, è stato arrestato per omicidio stradale. La Procura della Repubblica di Bologna ha disposto il suo trasferimento in carcere. Vilardi, 41 ...

alla guida di una Ducati Monster, sarebbe stato colpito da un 24enne alla guida di un SUV Mazda CX - 30, venendo poi trascinato dall'auto oltre 200 metri. Dopo i tentativi di rianimazione da parte del 118, il medico è deceduto. Sottoposto ad accertamenti, l'automobilista è risultato positivo all'alcol test. Il motociclista, in sella a una Ducati Monster, è stato investito dalla Mazda guidata da giovane, che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione del centro cittadino, e trascinato circa 200 metri. Travolto da un'auto mentre era in sella alla sua moto e trascinato circa 200 metri sull'asfalto: è morto così Antonio Vilardi, medico chirurgo di 41 anni specializzato in ortopedia. L'automobilista arrestato per omicidio stradale.

