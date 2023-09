Tragedia Frecce Tricolori | la reazione della bimba morta

(Di sabato 16 settembre 2023) Una drammatica fatalità ha scosso oggi l’aeroporto di Torino-Caselle, dove un aereo delleè precipitato, colpendo direttamente un’auto in movimento. A perdere la vita, una bambina di soli 5 anni. Il padrepiccola, un uomo di 48 anni, ha raccontato: “Ho sentito un grosso rumore”. Nell’auto viaggiavano insieme a lui la bambina, suo fratello di 12 anni e la madre. La potenza dell’impatto ha incendiato sia il velivolo che la vettura, che si è capovolta a seguito dello schianto. L’uomo, con ustioni sul 4% del corpo concentrate sul palmomano sinistra, è stato immediatamente trasferito all’ospedale Cto di Torino. La prognosi riportata è di 20 giorni. Giovanni La Valle, dgCittàSalute di Torino, ha sottolineato lo stato d’animo dell’uomo: “L’uomo è ...

Un minuto di silenzio è stato dedicato prima dell'inizio della finale alla piccola vittima della tragedia di Torino, dove un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato poco dopo il decollo. Nell'impatto persero la vita i due piloti e i due proprietari del caseggiato, entrambi di 55 anni. 'Profondo dolore per la tragedia avvenuta durante un'esercitazione delle Frecce Tricolori a Caselle Torinese. Una preghiera per la bambina che ha perso la vita. Al fratellino, ai genitori e al pilota la mia più sentita ...

Secondo una prima ipotesi dell'Aeronautica Militare Italiana il velivolo sarebbe precipitato in seguito all'impatto con uno stormo di uccelli. Nel 1988, a Ramstein, il tragico precedente durante l'esibizione. La Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" sono da sempre simbolo dell'eccellenza Made in Italy nel mondo e hanno il compito di rappresentare i valori, la tecnologia, la professionalità. "Ho sentito un boato e la casa ha tremato", è il racconto di Mauro Lo Duca, il primo a raggiungere il luogo in cui un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato a terra causando la morte di una bambina.