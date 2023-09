Traffico Roma del 16-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sul Raccordo Anulare consolari unica notizia di un certo rilievo in panne sul tratto iniziale dellaFiumicino dove ci sono code tra via delle Tre Fontane il ponte sul Tevere in direzione di Fiumicino la polizia locale Ci segnala Un incidente alla Balduina in via Ugo De Carolis all’altezza di largo Damiano Chiesa incidente anche in via Agostino Chigi in corrispondenza di via del Fosso di Dragoncello raccomandiamo tutte le attenzioni del caso ricordiamo che in Prati Per consentire i lavori in via è cambiata la viabilità nel comune strade con inversione di sensi di marcia e deviazioni da piazza Adriana non si può proseguire verso il Lungotevere c’è l’obbligo di svolta in via delle Fosse di castello ...