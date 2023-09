Traffico Roma del 16-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra il Viale Togliatti alla tangenziale in quest’ultima direzioneintenso in coda sulla casa tra la storta e la Giustiniana in direzione del centro auto in fila via di Porta Cavalleggeri verso e Lungotevere in via Agostino Chigi rallentamenti per un incidente avvenuto all’incrocio con via del Fosso di Dragoncello al palazzetto dello sport all’Eur alle 21 fino alle di eurovolley tra Italia e Polonia previsto un aumento delin tutta l’aria con possibili disagi per la circolazione settimana Europea della mobilità sostenibile domani dalle 9:30 alle 11:30 circa si svolgerà la manifestazione bicila pedalata più bella del mondo con partenza e arrivo in piazza del Popolo saranno interessate le strade del centro ...