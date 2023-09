Traffico Roma del 16-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascoltoin coda sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e Scalo di San Lorenzo in direzione San Giovanni ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 con file in ingresso sulla tangenziale da Portonaccio via della Magliana code per un incidente avvenuto all’altezza di via Mondolfo incidente anche sulla Salaria nei pressi del raccordo salario Settebagni in direzione del centro prudenza questa sera alle 21 finale di euro Volleya sfidarsi Italia e Polonia al palaeur non sono esclusi disagi per la circolazione in tutta la settimana Europea della mobilità sostenibile diversi gli appuntamenti nella capitale domani dalle 9:30 alle 11:30 si svolgerà l’evento sportivo bicila pedalata più bella del mondo con partenza e arrivo in piazza del Popolo ...