Traffico Roma del 16-09-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto disagi per ilsulla Pontina a causa di un incidente avvenuto nei pressi di via Acqua Acetosa Ostiense in direzione del centro in C con rallentamenti anche in via Nola all’incrocio con il viale Castrense partito alle 14 un corteo da piazza dell’esquilino è diretto a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour previste chiusure al passaggio possibili deviazioni per il trasporto pubblico settimana Europea della mobilità sostenibile a Monte Mario in corso un evento in Piazza Nostra Signora di Guadalupe Per questo la piazza è chiusa al transito attenzione alle deviazioni questa sera alle 21 fino alle di eurovolleytra Italia e Polonia al palaeur non si escludono disagi per la circolazione in tutta l’aria a partire dal tardo pomeriggio infine trasporto ferroviario fino ...