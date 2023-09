Traffico Roma del 16-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Sonia cerquetani scarso ilsu strade ed autostrade della capitale rallentamenti al momento si registrano solo lungo la carreggiata interna raccordo anularea Mini e Salaria per l’evento Largo Maccagno in Fiore chiusa al transito fino alla mezzanotte largo Giorgio Maccagno nell’ambito della settimana Europea della mobilità sostenibile chiusa per una manifestazione Piazza Nostra Signora di Guadalupe per un evento socio culturale non è percorribile la via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via di Castel Fusano dalle 14 alle 18 un corteo da piazza dell’esquilino raggiungere a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour è Largo Corrado Ricci modifica la viabilità al passaggio dei partecipanti e deviazioni per diverse linee di bus disagi per chi si muove in treno fino al 29 di ...