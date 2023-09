Traffico Roma del 16-09-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... la " bibbia verde ", un testo sequestrato adalla polizia italiana nel marzo 2018, scritto ... torture,e spaccio di droga, tratta di esseri umani. E ne hanno sancito la ' mafiosità ' non ......vite alla circolazione delle auto private nella rinnovata (e leggermente ampliata) zona a... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa la nostra Partner App ...Di particolare rilevanza la chiusura al, domenica 17 settembre, dell'Appia Antica, inclusi ... 'partecipa da protagonista alla Settimana Europea con tantissime iniziative che si affiancano ......5 miliardi di euro i costi delcittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all'... a Napoli, Catania e Padova (rispettivamente il 9, 20 e 30 novembre) e che si concluderanno a(...

Il traffico di Roma agita Gualtieri: più vigili e tolleranza zero per la doppia fila RomaToday

Trattative in corso con il Comune. ‘’Porteremo le sedie in Campidoglio" minaccia il presidente della Fipe- Confcommercio Paolantoni ...Un aereo diretto a Roma è sceso giù per 8mila metri in 10 minuti a causa di un problema di pressurizzazione della cabina: il comunicato di United Airlines.Il filo conduttore degli eventi in programma sarà il risparmio energetico. Il sindaco Gualtieri: "Al lavoro per migliorare trasporto pubblico, ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climati ...