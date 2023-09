Traffico Roma del 16-09-2023 ore 09 | 00

(Di sabato 16 settembre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...vite alla circolazione delle auto private nella rinnovata (e leggermente ampliata) zona a... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa la nostra Partner App ...Di particolare rilevanza la chiusura al, domenica 17 settembre, dell'Appia Antica, inclusi ... 'partecipa da protagonista alla Settimana Europea con tantissime iniziative che si affiancano ......5 miliardi di euro i costi delcittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all'... a Napoli, Catania e Padova (rispettivamente il 9, 20 e 30 novembre) e che si concluderanno a(...... la Germania aderirà alla solidarietà volontaria quando riterrà cheavrà rispettato le regole ... Al valico italo - austriaco la situazione, questa mattina alla vigilia di un weekend di...

Il traffico di Roma agita Gualtieri: più vigili e tolleranza zero per la doppia fila RomaToday

Il progetto definitivo fu approvato dalla Giunta Comunale nel giugno 2021 è soltaltanto la prima parte di un più ampio progetto che porterà la nuova strada fino al Palazzetto dello sport, e terminerà ...Ridotte a quattordici anni di carcere le condanne per Salvatore Casamonica e Tomislav Pavlovic e assolto Silvano Mandolesi, nel processo scaturito dalla maxi operazione antidroga del gennaio ...Jason Horowitz, firma del prestigioso quotidiano, registra le aperture di hotel extralusso e gli investimenti nella Capitale nonostante il degrado e i problemi cronici ...