Traffico Roma del 16-09-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code di 3 Km sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra La Tiburtina è lo svincolo A24 intanto proseguono le difficoltà in Piazza Venezia interessata da un cantiere della linea C della metropolitana ripercussioni alla circolazione in tutta l’area circostante in particolare su via del Teatro Marcello è in via IV Novembre disagi per chi si muove in treno fino al 29 di settembre per lavori di manutenzione straordinaria è prevista una riprogrammazione del servizio regionale in particolare sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl2Tivoli Avezzano fl3Cesano Viterbo ed ancora fl4 romeno Leonardo Express e orte-viterbo previste cancellazioni e limitazioni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...