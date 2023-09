“Tornate o avrete guai” Le minacce del console ucraino ai bimbi rifugiati

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 settembre 2023) Era solo una settimana fa, quando il governo di Giorgia Meloni annunciava l’applicazione di “misure straordinarie” per far fronte all’emergenza migranti. Gli sbarchi continuano a mettere Lampedusa sull’orlo del collasso, mentre gli Stati europei decidono di chiudere le porte. Prima la Germania, poi la Francia ed infine anche l’Austria ha deciso di rafforzare i controlli al confine col Brennero. Minori rimpatriati Ebbene, mentre il Presidente del Consiglio ha annunciato la stretta e ha invitato Ursula von Der Leyen a Lampedusa, ecco che sull’altro fronte – quello dell’immigrazione ucraina – succede di tutto. I minori ucraini infatti, arrivati in Italia a causa della guerra, rischiano di essere rimpatriati, su disposizione del tutore che ora è indagato per. A pubblicare la notizia è stato Il Fatto Quotidiano, che riporta anche la motivazione ufficiale del ...