Torna Stasera c’è Cattelan… su Rai2 | Belen Rodriguez e Tedua ospiti della prima puntata

(Di sabato 16 settembre 2023)c’èsusono glidello show condotto con ironia da Alessandro Cattelan È il 26 settembre, ti stai ancora riprendendo dalla malinconia delle ferie e scrolli con nostalgia la galleria del telefono che trabocca di ricordi estivi. Per risollevare l’umore e affrontare l’autunno non c’è niente di meglio che una nuova stagione dic’èsu, lo show che dal 26 settembrea scaldare la seconda serata di, con l’ironia e il linguaggio di Alessandro Cattelan. Gli...

Il rapper italo - tunisinoalle origini e ripercorre sul palco di piazza Garibaldi la sua ... Essere quiè l'occasione per raccontarla, per discuterne. Questa è la nuova Italia: parlare, ...Estrazione Eurojackpot di oggi, venerdì 15 settembre 2022 ., come ogni venerdì,il concorso della lotteria Europea ed 'internazionale' Eurojackpot , il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l'estrazione di cinque numeri da una serie di 50, più ...su Rete 4 , alle 21:25,Quarto Grado , il talk - show dedicato ai più scottanti casi di cronaca arrivato quest'anno alla quindicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e ...Luia Livorno e Tina in studio ha detto che anche Gemma dovrebbe andare insieme a lui. Giornata di baci, perché anche tra Aurora e Marco c'è stato, sono usciti e si sono anche dati l'...

Propaganda Live 2023, torna oggi 15 settembre con Diego BianchiTorna Propaganda Live, stasera in tv con Diego ... Adnkronos

Chi l'ha visto torna stasera in tv, le anticipazioni del 13 settembre: i casi di Elisa Claps, Kata e Maria Ch ilmessaggero.it

Torna in campo la B, dopo la lunga sosta per le nazionali, e lo fa per la quinta giornata del campionato cadetto, con l’anticipo di stasera, alle 20.30, che vedrà affrontarsi… Leggi ...Fratello 2023: la seconda puntata in onda su Canale 5 Alfonso Signorini torna a condurre il Fratello 2023 con il secondo appuntamento settimanale oggi, venerdì 15 settembre, in onda su Canale 5 alle o ...Torna questa sera, in prima serata su Canale 5, il secondo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello. Previsto l’ingresso in casa di altri sei concorrenti. C’è ancora il massimo riserbo ...