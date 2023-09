...con una nuova coloratissima data. Questa volta l'appuntamento è per la COLORUN: 6 chilometri ... Meduna di Livenza - Albergo Bar Al Paradiso; Motta di Livenza -Montan; Oderzo - Dersut ...Rosalia Messinaincon il romanzo Nulla d'importante tranne i sogni ( Arkadia Editore , Collana "Eclypse") in uscita il 15 settembre dopo cinque anni di stesura. advertisement La scrittrice siciliana ...Rosalia Messinaincon il romanzo Nulla d'importante tranne i sogni (Arkadia Editore, Collana "Eclypse") in uscita il 15 settembre dopo cinque anni di stesura. Giudice in pensione e lettrice ...... musicista e divulgatore Vincenzo Schettini ), il Parco Parri, il centro culturale "NUoVO", laIppogrifo e altri luoghi di incontro; con un programma ricco di appuntamenti in presenza che ...

Torna “Storie all'ora della merenda” in biblioteca, sia per i piccoli ... Comune di Albinea

Torna in libreria l’opera di Broch che spiega come fu possibile l’avvento del nazismo Il Foglio

L’indagine sulla psicologia delle masse e la riflessione sulla dissoluzione dei valori occidentali percorrono l’intera opera dello scrittore austriaco, che con il romanzo Sortilegio racconta il potere ...PASIANO - L’associazione pasianese, che ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare in diversi comuni della bassa pordenonese grazie al festival Riflessere, torna con una nuova coloratissima data.Qu ...Florencia Etcheves (Buenos Aires, 1971) è giornalista di cronaca nera, conduttrice televisiva e attivista femminista. Per tre anni consecutivi ha ricevuto il Premio Martín Fierro come miglior ...