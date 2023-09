(Di sabato 16 settembre 2023) Con diciotto squadre al via e 124 iscritti, sono tanti i motivi di interesse del ritorno in grande stile delche promette di regalare tante emozioni e grande spettacolo nell’intera giornata di domani, domenica 17, a. Giulio Ciccone e Dario Cataldo sono i due...

L'appuntamento è per sabato 16 e 17 settembre al centro sportivo di Montorio, è qui che si contenderanno ilquattordici tra le società di calcio più prestigiose d'Europa provenienti dai ...- - > A Montoriola Champions League dei Pulcini: il torneo di calcio solidale che richiama piccoli campioni ... L'appuntamento è al centro sportivo di Montorio , dove si contenderanno il...Oggi è il giorno della 20ª edizione del Memorial Marco Pantani-Sidermec con 143 ... La corsa, dopo l'annullamento dell'edizione 2022 a causa del maltempo, con un percorso rinnovato. I ...Ripartenza col botto. Il campionatodopo la sosta per le Nazionali e lo fa subito con un sabato da urlo, talmente ricco da ...che ci hanno portato in finale di Champions e fatto vincere un, ...

Torna il Trofeo Matteotti, a Pescara la classica di settembre Today.it

Torna il trofeo Matteotti, al via anche Giulio Ciccone Il Centro

Sono 124 gli iscritti al via della 75/a edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si correrà domani a Pescara sul tradizionale circuito cittadino di 195 chilometri (13 giri di 15 km) tra Pescara e ...Torna alla marina di Vico il Torneo Fritz Dennerlein, leggendario campione di nuoto e pallanuoto morto trent’anni fa, dopo un grave incidente stradale. Il 20, 21 e 22 settembre 2023, ...I secondi dieci minuti di gioco iniziano con una nuova tripla di Baldasso e i tre liberi di Visconti. McCallum si inventa il canestro del -10 e poi realizza anche la tripla del 22-29. Radosevic ...