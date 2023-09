TorinoDanza 2023 | dal 18 settembre al 19 novembre; Through Her Eyes Timeless Strenght e Impronte 2023 a Milano; Transart 23 in Alto Adige; Festival Verdi a Parma e Busseto; Festival del Disegno in tutta Italia

...FESTIVAL Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre ore 20.45 Tocca alla Sydney Dance Company, la principale compagnia di danza contemporanea australiana, inaugurare l'edizionedel ...TorinoSette è in edicola tutta la settimana e racconta Mito, il festival per i 30 anni della Fondazione Paideia e l'apertura di, con la prima assoluta di Raphael ......FESTIVAL Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre ore 20.45 Tocca alla Sydney Dance Company, la principale compagnia di danza contemporanea australiana, inaugurare l'edizionedel ...TorinoSette è in edicola tutta la settimana e racconta Mito, il festival per i 30 anni della Fondazione Paideia e l'apertura di, con la prima assoluta di Raphael ...

TorinoDanza Festival 2023 - art a part of cult(ure) art a part of cult(ure)

Torinodanza festival indaga sul'esistenza umana e i suoi impulsi più profondi RaiNews

Questo è ab [intra] del regista catalano Rafael Bonachela con la Sydney Dance Company. La prima nazionale che ha inaugurato l'edizione 2023 di Torinodanza alle Fonderie Limone di Moncalieri ha visto ...Una finestra sul presente che muta e sfugge, uno sguardo sulla complessità dei nostri tempi tumultuosi e incerti. Un’apertura sul non conosciuto attraverso i corpi. Questa è la missione di Torinodanza ...Torino - Da giovedì 14 settembre a mercoledì 25 ottobre torna con l'edizione 2023 il Torinodanza Festival, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. L’ina ...