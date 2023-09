(Di sabato 16 settembre 2023) (Adnkronos) – Conto alla rovescia per la nona edizione della, lanciata dalla Commissionenel 2015 e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 settembre prossimi in 40 Paesi europei. A tenere a, davanti a una platea di studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo piemontese, ildella kermesse, al Circolo della stampaing die Salute, progetto sociale che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della prevenzione attraverso i corretti stili di vita, praticaiva e regolari consulti medici. Temi conduttori dell’edizione 2023 della ...

Il lancio al Circolo della Stampa di, in un evento moderato dalla giornalista di AdnKrnonos Attilia Brocca , durante il primo dei tre giorni dedicati aand Friends. All'evento è ...... Bari, Roma (piazza Sauli ore 16), Pisa,(piazza Palazzo di città ore 15), Palermo (piazza ... ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle dae alluvioni. ...A tenere a battesimo, davanti a una platea di studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo piemontese, il lancio della kermesse, al Circolo della stampa Sporting die Friends ...... calcetto under 12 allo stadio Barbieri; petanque alla baraonda in piazza Santa Croce alle 15,30, con prove per tutti nei viali di piazza d'Armi;con padelle portate da casa al Circolo, ...

Torino, Tennis & Friends tiene a battesimo lancio Settimana Europea dello Sport Adnkronos

Torino, al via la terza edizione di Tennis & Friends. Un weekend di partite e screening gratuiti RaiNews

Nella sfida di Coppa Davis contro il Cile a Bologna, Arnaldi ha battuto Garin per 2-6, 6-4, 6-3, mentre Sonego si è imposto su Jarry.Prende il via anche quest'anno la Settimana Europea dello Sport , progetto internazionale lanciato nel 2015, co - finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza.Conto alla rovescia per la nona edizione della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 settembre prossimi in 40 Paesi eu ...