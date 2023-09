Torino | precipita una Freccia Tricolore Colpita una vettura | morta una bambina

Il bambino è stato trasferito in ospedale a: dai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni importanti. E' ricoverato all'ospedale Regina Margherita in rianimazione, sedato, e la ...In gravi condizioni, ricoverata al Cto di, la madre, V. V 31 anni. L'aeroporto Sandro ... LEGGI: CASELLE " Veivolo delle Frecce Tricolorial decollo, morta una bimba (FOTO E VIDEO) ...Un giro di prova in vista della kermesse di due giorni organizzata dall'Aeroclub diper il centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare. Incidente aereo di Caselle, lo strazio di ...Domani, invece, sarebbe stata il piatto forte di una kermesse di due giorni organizzata dall'aeroclub diper il centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare. Un incidente che poteva ...

I bambini sono in terra, la morte in cielo. È un sabato di metà settembre di quelli senza attese, in un pomeriggio grigio dove il caldo un po' alla volta sta scappando via ...Sabato tragico a Torino: un velivolo della pattuglia delle Frecce Tricolori - un MB.339 - è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle ...Un aereo precipita vicino a San Francesco al Campo, causando la morte di una bambina di 5 anni e ferimenti per la famiglia. Il sindaco di Torino definisce la tragedia "sconcertante" e i ministri ...