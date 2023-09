Torino | incidente aereo | si schianta mezzo delle Frecce Tricolori | VIDEO

(Di sabato 16 settembre 2023) Unsi èto oggi, 16 settembre, a. Il velivolo, in fase di test per un’esibizione prevista per la giornata di domani, ha perso quota e si è andato are al suolo. Un, riportato da Repubblica e pubblicato su YouTube, mostra il pilota dell’, un MB.339, lanciarsi con il paracadute dalin fase di caduta. Non sono al momento note le condizioni dello stesso pilota. Un’altra persona sarebbe rimasta coinvolta nell’. Nel primo pomeriggio, sempre a, si è verificato un altro, ma di minore entità. Secondo fonti dell’Aeroclub, in fase di atterraggio il jet dell’ex Jugoslavia Galeb “23191” ...

aereo anel pomeriggio di sabato. Stando ad una prima ricostruzione un aereo delle Frecce Tricolori in fase di test per un'esibizione prevista per domenica ha perso quota e si è ...Unsi è verificato oggi all'Aero Club di, dove è cominciata una manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani prenderanno parte le Frecce tricolori.Un uomo in sella a una moto è morto in unavvenuto oggi con una macchina ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Trasportata in ambulanza anche l'altra persona in sella alla moto, ricoverata in codice giallo all'ospedale Santa ...È un operaio di 39 anni l'ennesima vittima sulle strade della Sardegna, morto nella notte in un. Erano le 4 del mattino quando l'uomo era a bordo della sua Opel Corsa e stava percorrendo la Statale 197, in direzione San Gavino (Sud Sardegna). Forse ha avuto un colpo di sonno, di sicuro ...

Incidente aereo a Torino, si schianta mezzo delle Frecce Tricolori La Repubblica

Torino, un aereo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo: il pilota si lancia con il paracadute Open

Incidente durante manifestazione per il centenario dell'Aeronautica a Torino: velivolo esce di pista ma piloti incolumi, spettatori al sicuro ...Incidente aereo a Torino. Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di pista e si è ribaltato all'Aero Club di Torino, dove è cominciata una ...Incidente aereo a Torino durante un’esercitazione delle Frecce Tricolori, che domani si esibiranno in occasione del centenario dell'Aeronautica militare. Uno degli aerei si è schiantato sulla pista ...