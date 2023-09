Torino | aereo Frecce Tricolori precipita | morta bambina di 5 anni

(Di sabato 16 settembre 2023) La tragedia è avvenuta nella provincia di, precisamente a San Francesco al Campo. Undella pattuglia delleto poco dopo il decollo su un’auto. Non c’è stato scampo per ladi 5presente sul veicolo. Nello schianto sono rimasti feriti anche il fratellino di 9– gravemente L'articolo proviene da Il Difforme.

Il tutto è accaduto all'interno dell'aeroporto di Caselle (provincia di Torino). Uno degli aerei delle Frecce Tricolori si è schiantato. Il tutto mentre la squadriglia stava procedendo in formazione.