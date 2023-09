Torino | aereo finisce fuori pista | illesi i piloti

(Di sabato 16 settembre 2023) Un incidenteè avvenuto anel pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre 2023. Secondo fonti dell’Aeroclub, in fase di atterraggio il jet dell’ex Jugoslavia Galeb “23191” YU-YAH è andato lungo, probabilmente per un problema ai freni, e quindi durante la manovra di arresto l’si è girato su sé stesso e poi si è inclinato. Ora il mezzo si trova a fondoe la manifestazione è sospesa temporaneamente, in attesa della rimozione dell’. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. I dueche erano a borso sono. Si sono registrati solamente danni al velivolo che avrebbe dovuto partecipare anche all’esibizione di domani. Un’autogrù è al lavoro per recuperare l’

Un incidente si è verificato oggi all'Aero Club di, dove è cominciata una manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani prenderanno parte le Frecce tricolori. Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di ...

