Torino | aereo delle Frecce Tricolori si schianta | morta una bimba di 5 anni

Il bambino, che è rimasto ustionato, è stato trasferito in ospedale a. Ustionati anche i ... Stando alle prime ricostruzioni l'era in fase di decollo quando, forse a causa di uno stormo di ...Undelle Frecce Tricolori è precipitato aprovocando la morte di una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista. Secondo quanto riportato da 'Repubblica', la bimba ha perso la vita nelle .... Un drammatico incidentesi è verificato intorno alle 16,30 di sabato pomeriggio nei pressi dell'aereoporto- Caselle. Morta una bimba di 5 anni Il velivolo si è abbattuto sul ...18.12 Cademilitare, morta una bambina Undelle Frecce Tricolore è caduto in fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle adurante le prove per lo spettacolo previsto domani in occasione del centenario dell'Aeronautica militare.

TORINO. Drammatico incidente nel Torinese. Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato durante un'esercitazione a Caselle: le fiamme hanno ucciso una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista. Secondo quanto riportato dalla Tgr Rai Piemonte una bambina di 5 anni è morta, un bimbo di 9 è rimasto ustionato ed è stato trasferito all'ospedale infantile Regina Margherita: feriti anche il padre.