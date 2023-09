Torino | aereo delle Frecce Tricolori si schianta | morta una bimba di 5 anni | Il video

Tragedia a San Francesco al Campo nei pressi di Caselle (). Un'delle Frecce Tricolori è precipitato sulla pista: il pilota che si è lanciato a pochi metri dal suolo, una bimba di cinque anni è morta in seguito ai rottami in fiamme che, secondo ...Undelle Frecce Tricolori è precipitato aprovocando la morte di una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista. Secondo quanto riportato da 'Repubblica', la bimba ha perso la vita nelle ...... all'aeroporto diCaselle, durante una esercitazione. La bimba si trovava nell'auto con la famiglia quando è stata investita dalle fiamme dell'caduto. Il fratellino più piccolo è rimasto ......ed il pilota dell'sono stati condotti in codice giallo al San Giovanni Bosco. Annullato lo show di domani In seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Caselle, l'Aeroclubha ...

È morta una bambina di 5 anni per le fiamme causate dallo schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori avvenuto oggi nella zona di San Francesco al Campo, nell'area dell'aeroporto di Torino Caselle, ...La piccola vittima probabilmente era a bordo ad assistere ai test insieme alla famiglia, ustionati anche il fratellino di nove anni e i genitori ...Un velivolo delle Frecce Tricolori è precipitato a Torino nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle ... Salvi sia il pilota - si tratterebbe dell'ufficiale che era ai comandi dell'aereo identificato ...