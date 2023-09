Tor Bella Monaca | don Coluccia | «Qui ormai è peggio che a Caivano | aiuterò la gente a uscire dell' omertà»

Forse è per questo che quando i giovani diMonaca escono e affrontano il viaggio verso il centro dicono: stasera andiamo a Roma. Al Poliambulatorio Cambellotti continua ad arrivare gente. ...E' arrivata prima al 'Tor130 - Tot Dret', gara collegata al "des Géants" in Valle d'Aosta. 'Una gara moltoma molto dura. Veramente tosta, l'ho toccato con mano' commenta,il giorno dopo l''...Ciò vuol dire che su Roma vengono tagliati ben 180 milioni perMonaca, Santa Maria della Pietà e Corviale. Come M5S, nei giorni scorsi, ci siamo già pronunciati sul vergognoso stralcio che ...È stato ascoltato in questura ma non è stato emesso nessun provvedimento nei confronti di un uomo ritenuto il presunto killer di Daniele Di Giacomo , il 38enne freddato aMonaca . Trentenne, con precedenti, l'uomo era stato rintracciato in casa della sorella. L'uomo è stato ascoltato per ore dagli inquirenti ma sul suo conto non sono emersi elementi a carico ...

A Tor Bella Monaca ogni sabato verrà occupata una piazza di spaccio RomaToday

Divani e materassi sparsi agli incroci stradali, elettrodomestici e altri rifiuti ingombranti in bella vista tra il verde degli ulivi ... dove anche la via che porta a un bene culturale come la Torre ...Molteplici indizi ma prove deboli. O quantomeno non sufficienti ad emettere un provvedimento di fermo per l’omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne freddato da almeno quattro colpi di ...Non ci sono le prove e questo gli investigatori non hanno potuto fare altro che rilasciare l’ex compagno della ragazza che frequentava Daniele ...