Tiro a segno | bronzo per la beneventana Varricchio nella Coppa del Mondo a Rio

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’oropistola 10 metri, conquistato da Federico Maldini, la nazionale italiana diimpegnataprova didela Rio de Janeiro ha ottenuto la medaglia dinel Mixed Team, sempre della pistola di 10 metri, con la coppia composta dalla 24enne poliziottaMariae dal carabiniere di Carovigno Paolo Monna. Ottenuto l’accesso alla finale per il terzo posto, il duo azzurro ha avuto la meglio sulla Lettonia di Agate Rasmane e Lauris Strautmanis con il punteggio di 16-2. Sul gradino più alto del podio è salita la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec che in finale si è imposta 17-9 sui cinesi Wei Qian e Shuaihang Bu. Da notare che Maria ...

Dopo l'oro nella pistola 10 metri, conquistato da Federico Maldini, la nazionale italiana di tiro a segno impegnata nella prova di Coppa del Mondo a Rio de Janeiro ha ottenuto la medaglia di bronzo ne ...E’ il giorno della tirata del carro a Mirabella. Un rito che si rinnova nel segno dell’identità storica, culturale e religiosa della comunità eclanese. Una tirata che si svolgerà quest’anno nel ...Oggi sabato 16 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L'Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari ...