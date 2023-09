“Ti presento Raffa” e “Rumore La filosofia di Raffaella Carrà” | due serate d’anteprima per Raffa in The Sky

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023) Due nuovi appuntamenti per conoscere l’operain the Sky e il pensiero filosofico e creativo che sta alla base della nuova creazione per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Domenica 17 settembre al Teatro Qoelet alle ore 21 (Via Papa Leone XIII, 22) andrà in scena Ti: una vera e propria anteprima diin the Sky con Francesco Micheli e il cast dell’opera che accompagneranno il pubblico all’interno dell’opera in prima assoluta che andrà in scena dal 29 settembre. Tiè l’occasione fondamentale per cominciare ad ascoltare alcune pagine della nuova opera scritta da Lamberto Curtoni, scoprire il soggetto e i personaggi immaginati dai librettisti Renata Ciaravino e ...