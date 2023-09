Thuram | «Lautaro Martinez fra i migliori al mondo | un piacere!»

(Di sabato 16 settembre 2023)è fra gli splendidi protagonisti del magnifico 5-1 con cui l’Inter ha sotterrato il Milan di Pioli, con un gol memorabile. Le sue parole nel post partita di Inter TV. TRIONFO – La gioia di Marcusper aver vinto 5-1 il derby Inter-Milan: «Ogni gol a San Siro è speciale, il rumore dei tifosi è incredibile. Lavoro ogni giorno in allenamento per diventare più forte, spero di continuare.è un grande attaccante, uno deial. Giocare al suo fianco è bello, sono contento di essere accanto a lui. La Real Sociedad? Una partita importante, dobbiamo essere precisi e spero vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

...in porta Mkhitaryan nonostante le proteste dei rossoneri per un fallo a inizio azione di. Il ... Dopo un fallo in area di Theo Hernandez su, a 10 minuti dalla fine del match Calhanoglu ...Esemplare l'azione che premia ancora il perfetto contropiede nerazzurro, stavolta avviato dache smarca Dumfries sulla destra sul cui crosscontrolla e poi fa partire un destro che si ...Pronti via l'Inter va in vantaggio e i rossoneri protestano per un contrasto tra Thiaw e, ... E lo dimostra anche sul 3 - 1 quando Theo Hernandez viene anticipato daMartinez, arriva in ...Il tecnico piacentino si è affidato alle solite certezze, col duoin attacco. Pioli invece ha risposto con il tridente - Giroud al centro dell'attacco - e Krunic in cabina di regia ...

Inter-Milan, le pagelle - Mkhitaryan colpito nell'orgoglio, Thuram sconquassa gli avversari. Lautaro... Fcinternews.it

Thuram, Lautaro-Mkhitaryan mettono il Milan in ginocchio: Inter show. PAGELLE Affaritaliani.it

Serie A, l'Inter batte il Milan con un perentorio 5-1 e conquista così il derby di Milano e la vetta della classifica del campionato ...Il tedesco protagonista in negativo in 3 reti su 5. Il danese in difficoltà contro Lautaro Martinez e Thuram. La fase difensiva non regge ...Esemplare l’azione che premia ancora il perfetto contropiede nerazzurro, stavolta avviato da Lautaro che smarca Dumfries sulla destra sul cui cross Thuram controlla e poi fa partire un destro che si ...