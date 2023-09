Thuram | «Che momento! Inter? Lavoravo da 2 anni per arrivarci»

(Di sabato 16 settembre 2023)ha parlato su Dazn dopo la roboante vittoria dell’per 5-1 contro il Milan. Una vera demolizione dell’avversario. Il pensiero del francese CONTENTO ? La soddisfazione didopo il primo grande Derby: «Ho sentito un bel rumore dopo il gol, poi i compagni sono venuti subito. Gran momento. Speravo di incidere subito, l’è una delle migliori squadre d’Europa. Mi godo il momento. Eravamo in contrattacco con Denzel, la palla era un po’ lunga. Ho visto che c’era il difensore e ho deciso di tirare. Con Lauti è molto facile giocare perché capisce molto bene il gioco. Mi piace scattare insieme a lui subito verso la porta». GRUPPO ?su Frattesi e la scelta di arrivare in nerazzurro: «Gli avevo mandato un messaggio in settimana, dopo aver segnato con l’Italia. Gli ho detto di segnare ...

...un grande acquisto e brava la societàerano già dodici mesilo voleva.''Abbiamo cambiato dodici giocatori e non è poco; in queste prime partite dei nuovi stanno giocando solo Sommer e. ...La prima firma in questo primo derby di campionato è di Mkhitaryanbatte Maignan, ma il merito è del contropiede nerazzurro avviato da uno splendida fuga disulla destrasupera Thiaw, ...I miei giocatori avevano speso tanto e quellisono subentrati hanno dato una grossa mano'. GRUPPO - 'Marotta e Ausilio volevanoda tempo, più di 12 mesi. Deschamps mi aveva parlato ...L'Inter sulle tracce di Marcusda un anno: una storianon è cominciata quest'estate. La rivelazione,tanto a sorpresa non è, arriva dalle parole di Simone Inzaghisi gode una rosa ...

ESCLUSIVA - Bonolis: "Milan In Champions sembrava sotto Tavor ... L'Interista

Inter-Milan, le pagelle: Thuram e Mkhitaryan devastanti, Frattesi uomo ovunque. Thiaw, serata da dimenticare OA Sport

Il tedesco protagonista in negativo in 3 reti su 5. Il danese in difficoltà contro Lautaro Martinez e Thuram. La fase difensiva non regge ...Che elogia il gruppo, anche a dispetto dei singoli: "Se Thuram può diventare più forte di Lukaku Lo dirà il tempo. Stasera è stato bravissimo, ma non è giusto parlare dei singoli. Dal mio arrivo, con ...L'ultimo pensiero del tecnico nerazzurro è stato per Marcus Thuram che ha fornito una grande prestazione mettendo anche a segno un gol splendido dal peso specifico non indifferente dato che è arrivato ...